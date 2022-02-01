Россиянин получил 10 лет колонии за убийство жены «по-петербургски»

В Красноярском крае вынесли приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба СКР.
Установлено, что ночью 30 сентября прошлого года в одном из домов города Лесосибирска молодой человек поссорился с 20-летней женой из-за того, что та его ревновала. Супруг не выдержал и несколько раз ударил любимую ножом, та скончалась на месте. Тело он расчленил и спрятал за гаражами, его нашли местные жители.
Суд приговорил убийцу к 10 годам колонии строгого режима.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об очередном жутком случае «расчлененки» в Петербурге. Обвиняемый в убийстве своего отца из-за квартирного вопроса отправлен в СИЗО.