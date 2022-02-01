Karlsson Haus запускает «Электровоз ВЛ-10»

1 и 2 февраля на площадке театра Karlsson Haus по адресу Фурштатская, 30 состоится премьера спектакля «Электровоз ВЛ-10». Из школьного курса литературы известно про гоголевскую Русь – птицу Тройку, бойкую и необгонимую. В XXI веке ее вполне может сменить Электровоз ВЛ-10.
Актриса Марина Солопченко прошлой весной дебютировала в качестве режиссера, поставив нетривиальную версию чеховских «Трех сестер» на Малой сцене театра «Мастерская». Для второй работы были выбраны тексты одного из самых востребованных современных авторов: даниловские «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой» сегодня играют чуть не в каждом российском театре. Однако режиссер Солопченко в новой постановке собрала поэтические произведения Данилова – «Спаси нас», «Печаль будет длиться вечно», «Любовь к Родине», «Железнодорожный переезд», «Иисусова молитва», «Господи, не мучай меня».
Художник Эмиль Капелюш придумал лаконичное сценическое оформление (несколько стульев, пара-тройка бытовых предметов), без каких-либо эффектов, давая возможность сосредоточиться на текстах, виртуозно разыгрываемых двумя актерами – самой Мариной Солопченко и ее партнером Ренатом Шавалиевым. Герои и зрители будто стоят на полустанке, мимо которого несется тот самый электровоз, но среди грохота и шума все равно удается расслышать отдельные голоса и судьбы.
Начало в 20.00.
16+
Наталия Эфендиева