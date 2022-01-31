По дороге в ад. Дьявольский выхлоп продемонстрировал автобус в Красном Селе

Жители Красносельского района Петербурга обсуждают в соцсетях рейсовый автобус, из которого вырывалось пламя. Транспорт курсировал по улицам Красного Села днем 31 января. По словам очевидцев, огонь водитель сбил своими силами.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как из выхлопной трубы автобуса вырываются языки пламени. Выглядит это захватывающе, и некоторые автолюбители, возможно, даже позавидовали таким спецэффектам. Ведь для подобного трюка, который называется «язык дракона», фанаты тюнинга устанавливают специальные устройства.
Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / «ВКонтакте»
Впрочем, шутки в таких ситуациях вряд ли уместны. В понедельник днем на КАД похожий автобус выгорел полностью.