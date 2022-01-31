Постпред США в ООН: Россия угрожала военными действиями, если ее требования не выполнят

Россия угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Об этом 31 января заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.
«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – сказала она.
Дипломат добавила, что американцы не хотят войны из-за Украины и надеются на то, что Россия «выберет путь дипломатии».
По словам Гринфилд, Россия направила в Белоруссию 5 тысяч военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО.
Замгенсека ООН Розмари Ди Карло выразила обеспокоенность ситуацией и призвала все стороны «воздержаться от провокационной риторики и действий, с тем чтобы увеличить шансы на успех дипломатических усилий».
В понедельник в Совбезе ООН проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него. Вашингтон хочет обсудить «угрожающее поведение» Москвы и «наращивание» военного присутствия РФ на границе. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это «PR-трюком» и намерением США обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения».
Ранее в Пентагоне заявили, что Россия якобы продолжает наращивать силы у границы с Украиной. При этом США пока неизвестны окончательные намерения президента Путина.