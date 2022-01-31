Постпред США в ООН: Россия угрожала военными действиями, если ее требования не выполнят

Россия угрожала военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Об этом 31 января заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.



«Недавно Россия пригрозила военными действиями, если ее требования не будут выполнены. Если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, никто из нас не сможет сказать, что мы этого не ожидали. Последствия будут ужасными», – сказала она.



Дипломат добавила, что американцы не хотят войны из-за Украины и надеются на то, что Россия «выберет путь дипломатии».