Пентагон: Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

Российская армия продолжает наращивать силы у границы с Украиной. Об этом сообщил 30 января представитель Пентагона Джон Кирби в интервью каналу Fox News.



«Мы в Пентагоне были предельно прозрачны в своих обеспокоенностях относительно наращивания Россией сил у границы с Украиной в последние месяцы, а также о деятельности военно-морских сил в Атлантическом океана и Средиземном море», — отметил он (цитата по ТАСС).



При этом Кирби добавил, что США пока неизвестны окончательные намерения России, но у президента Владимира Путина есть «широкий набор опций» на тот случай, если он решит «вторгнуться» на Украину.

