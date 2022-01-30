Пентагон: Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной

Российская армия продолжает наращивать силы у границы с Украиной. Об этом сообщил 30 января представитель Пентагона Джон Кирби в интервью каналу Fox News.
«Мы в Пентагоне были предельно прозрачны в своих обеспокоенностях относительно наращивания Россией сил у границы с Украиной в последние месяцы, а также о деятельности военно-морских сил в Атлантическом океана и Средиземном море», — отметил он (цитата по ТАСС).
При этом Кирби добавил, что США пока неизвестны окончательные намерения России, но у президента Владимира Путина есть «широкий набор опций» на тот случай, если он решит «вторгнуться» на Украину.
Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес допустил, что американцы могут «авансом» ввести часть санкций против Москвы, заготовленных на случай «нападения» на Украину.