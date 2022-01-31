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В Петербурге за прошлую неделю опечатали семь баров за нарушение антиковидных требований

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После ареста лидера QR-сопротивления Александра Коновалова в Петербурге продолжились проверки соблюдения антиковидных требований. Как сообщила 31 декабря пресс-служба Смольного, за минувшую неделю из-за нарушений Роспотребнадзором и Следственным комитетом было опечатано семь заведений. Они работали в ночное время, а их посетители курили кальяны, сотрудники были без масок, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки, на входе не проверяли QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.

По информации «Фонтанки», среди тех, кого уличили в нарушениях, оказались «Караоке Бар» на проспекте Славы, «Уникальная кальянная академия» на Владимирском проспекте, кальян-бар LoungeShantiBar на проспекте Косыгина, бар Irishpub на 7-й линии В.О., кальянная-бар «Мята lounge» на улице Ильюшина, кальян-бар Feromon Freemens на Ивановской улице, кальян-бар FEROMON на улице Оптиков.

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В ночное время контрольные мероприятия проводились совместно с Роспотребнадзором и полицией. Действия всех ведомств координировали сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Всего проверили 13 заведений.

Днем проверено 87 магазинов, 22 точки общепита и 25 организаций сферы услуг. Нарушения выявлены на 8 объектах — в ряде случаев у них не было QR-кода или СИЗов у персонала. В одной из точек общепита отсутствовали журналы термометрии и дезинфекции, сведения о вакцинации сотрудников. В одном из гипермаркетов не организовали проверку QR-кодов у посетителей.

В отношении владельцев, не обеспечивших соблюдение антикоронавирусного законодательства, ведется работа по возбуждению административных производств. Нарушителям — юридическим лицам грозит штраф до трехсот тысяч рублей. В отношении 39 посетителей баров также составлены протоколы об административных правонарушениях.

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Комментарии (5)

X-кот
Вот выглядит это не то слово дебильно, а просто плевок в лицо жителям. Все 200 тыс заболевших ночами тусили на Рубинштейна? Именно ночами? Все 200 тыс?. Особенно когда этим занимается приличное число полицаев.
onotolich
И сайт QR-сопротивления больше не алё...
Abu-Denis
Как сказал один петербургский авторитет противоборствующей группировке:
"Теперь уже никакого бизнеса, только личное".
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