В Петербурге за прошлую неделю опечатали семь баров за нарушение антиковидных требований

После ареста лидера QR-сопротивления Александра Коновалова в Петербурге продолжились проверки соблюдения антиковидных требований. Как сообщила 31 декабря пресс-служба Смольного, за минувшую неделю из-за нарушений Роспотребнадзором и Следственным комитетом было опечатано семь заведений. Они работали в ночное время, а их посетители курили кальяны, сотрудники были без масок, не было журналов термометрии и дезинфекции, разметки, на входе не проверяли QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.



По информации «Фонтанки», среди тех, кого уличили в нарушениях, оказались «Караоке Бар» на проспекте Славы, «Уникальная кальянная академия» на Владимирском проспекте, кальян-бар LoungeShantiBar на проспекте Косыгина, бар Irishpub на 7-й линии В.О., кальянная-бар «Мята lounge» на улице Ильюшина, кальян-бар Feromon Freemens на Ивановской улице, кальян-бар FEROMON на улице Оптиков.