Актрису Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выписалась из больницы после перенесенного инсульта. Врачи уже разрешили ей выходить на сцену в несложных постановках, рассказала артистка 31 января ТАСС.



«Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно», – сообщила Проклова.



Также она отметила, что в легких спектаклях уже может участвовать, а со сложными пока повременит. Врачи разрешили ей работать – в зависимости от самочувствия.

