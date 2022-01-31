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Актрису Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта

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Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выписалась из больницы после перенесенного инсульта. Врачи уже разрешили ей выходить на сцену в несложных постановках, рассказала артистка 31 января ТАСС.

«Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно», – сообщила Проклова.

Также она отметила, что в легких спектаклях уже может участвовать, а со сложными пока повременит. Врачи разрешили ей работать – в зависимости от самочувствия.

«Фонтанка» писала, что Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве 10 января. Актриса рассказывала, что планирует полностью восстановиться через месяц-полтора после выписки.

Елена Проклова прославилась ролью стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино» Данелии, а также ролями в фильмах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем», «Мы жили по соседству» и других.

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