Актрису Елену Проклову выписали из больницы после перенесенного инсульта

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова выписалась из больницы после перенесенного инсульта. Врачи уже разрешили ей выходить на сцену в несложных постановках, рассказала артистка 31 января ТАСС.
«Я сегодня приехала домой. У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать. Все прекрасно», – сообщила Проклова.
Также она отметила, что в легких спектаклях уже может участвовать, а со сложными пока повременит. Врачи разрешили ей работать – в зависимости от самочувствия.
«Фонтанка» писала, что Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве 10 января. Актриса рассказывала, что планирует полностью восстановиться через месяц-полтора после выписки.