Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, чувствует себя после перенесенного инсульта значительно лучше и находится сейчас в реабилитационном центре. Там она рассчитывает пробыть до конца месяца, а через месяц-полтора полностью восстановиться. Об этом со ссылкой на саму актрису в воскресенье, 23 января, сообщает ТАСС.



«Безусловно, я себя чувствую гораздо лучше. Вся терапия, все занятия идут на пользу, но это процесс постепенный. Занимаюсь, трачу на это много сил. Я думаю, что до конца этого месяца я буду еще здесь, в реабилитационном центре», — рассказала Проклова.

