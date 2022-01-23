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Елена Проклова рассказала о своем состоянии после перенесенного инсульта

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Актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, чувствует себя после перенесенного инсульта значительно лучше и находится сейчас в реабилитационном центре. Там она рассчитывает пробыть до конца месяца, а через месяц-полтора полностью восстановиться. Об этом со ссылкой на саму актрису в воскресенье, 23 января, сообщает ТАСС.

«Безусловно, я себя чувствую гораздо лучше. Вся терапия, все занятия идут на пользу, но это процесс постепенный. Занимаюсь, трачу на это много сил. Я думаю, что до конца этого месяца я буду еще здесь, в реабилитационном центре», — рассказала Проклова.

После выписки из стационара актриса намерена продолжать восстановительную терапию дома и рассчитывает, что через месяц-полтора ее состояние окончательно придет в норму. «Надеюсь, что где-нибудь через месяц-полтора уже смогу нормально функционировать», — заявила она.

«Фонтанка» писала, что Елену Проклову госпитализировали с инсультом в Москве 10 января.

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Комментарии (1)

маняш го
У нас бабушка-соседка (примерно ровесница Прокловой) перенесла инсульт, и после него врачи запретили месяц не то что какими-то занятиями заниматься, а вообще подниматься с постели. Чем меньше движений - тем меньше шанс получить сразу второй инсульт.
О каких занятиях и трате многих сил говорит Проклова, у которой инсульт случился 13 дней назад?
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