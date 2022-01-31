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Полицейский на Toyota Mark насмерть сбил амурского тигра в Приморском крае

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Амурский тигр погиб под колесами легковушки в Приморском крае. ДТП произошло в Пожарском районе региона 31 января.

«О произошедшем заявил сам водитель автомобиля. Труп тигра отправили на экспертизу», — сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

Автомобилем управлял сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по Пожарскому району. «ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке. Сержант ехал на личном автомобиле Toyota Mark II, хищник выпрыгнул из леса на дорогу в районе 242-го км трассы «Уссури». Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде», — уточняет »Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

По факту ДТП в ОМВД России по Пожарскому району проведут служебную проверку.

Это уже второй амурский тигр, погибший в аварии с транспортом в этом году: 16 января хищник попал под локомотив на железнодорожном перегоне в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края.

Амурский тигр (его еще называют уссурийским, сибирским или восточно-сибирским. — Прим. ред.) — самый крупный подвид тигра. 95% популяции сосредоточено на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области России, есть информация о небольшой популяции на Северо-Востоке Китая и в Северной Корее. По данным Центра, в 2014–2015 годах в России насчитывалось 523–540 особей. Амурский тигр занесен в Красную Книгу России и мира.

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Комментарии (12)

Brevnault
Я вас умоляю. Тигр, обитающий на территории Еврейской автономной области, считается не амурским, а еврейским. Таки да.
Vikosa
Да что б он в канаве сгнил , этот не при исполнении...
vamingo
Популяция полицейских - около миллиона. Популяция тигров - 500+-
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