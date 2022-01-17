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Поезд насмерть сбил амурского тигра в Хабаровском крае

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Краснокнижный хищник погиб под колесами поезда в Хабаровском крае. Тушу животного отправят на экспертизу в спецлабораторию.

Как сообщает 17 января пресс-служба Минприроды Хабаровского края, амурский тигр был сбит локомотивом рано утром 16 января на железнодорожном перегоне село Аван — село Котиково в Вяземском муниципальном районе края. Сотрудники полиции изъяли тушу животного и в ближайшее время ее доставят в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории.

Скриншот с видео из соцсетей
Скриншот с видео из соцсетейФото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов Хабаровского края
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Амурский, или уссурийский, тигр — самая крупная и северная в мире хищная кошка, а также один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу, и еще полтора десятка лет назад вид находился на грани вымирания. В России в дикой природе амурский тигр обитает только на Дальнем Востоке.

Скриншот с видео из соцсетей
Скриншот с видео из соцсетейФото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов Хабаровского края

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