Министерство юстиции Германии начало расследование в отношении Telegram

Представители немецкой стороны уже направили два письма в штаб-квартиру компании Павла Дурова в ОАЭ. В Германии была создана рабочая группа по работе Telegram. Ее целью заявлено улучшение возможностей расследования преступлений с использованием мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер даже допустила блокировку приложения.

«Ведомство по делам юстиции ведет два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram», — приводит 31 января заявление министерства юстиции ФРГ РИА Новости.

В декабре немецкие политики обратили внимание на то, что противники вакцинации координировали свои акции через мессенджер, у которого в ФРГ почти 5 миллионов пользователей. Как сообщает DW, в Германии Telegram уклонялся от «необходимости модерировать контент». Минюст ФРГ возбудил против сервиса два дела о нарушении закона о защите прав в соцсетях.



«Фонтанка» писала, что глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее заявляла, что не исключает блокировку мессенджера Telegram в ФРГ.

