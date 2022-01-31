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Министерство юстиции Германии начало расследование в отношении Telegram

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Власти ФРГ проверяют деятельность мессенджера Telegram.

«Ведомство по делам юстиции ведет два расследования в связи с возможными штрафами в отношении мессенджера Telegram», — приводит 31 января заявление министерства юстиции ФРГ РИА Новости.

Представители немецкой стороны уже направили два письма в штаб-квартиру компании Павла Дурова в ОАЭ. В Германии была создана рабочая группа по работе Telegram. Ее целью заявлено улучшение возможностей расследования преступлений с использованием мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер даже допустила блокировку приложения.

В декабре немецкие политики обратили внимание на то, что противники вакцинации координировали свои акции через мессенджер, у которого в ФРГ почти 5 миллионов пользователей. Как сообщает DW, в Германии Telegram уклонялся от «необходимости модерировать контент». Минюст ФРГ возбудил против сервиса два дела о нарушении закона о защите прав в соцсетях.

«Фонтанка» писала, что глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее заявляла, что не исключает блокировку мессенджера Telegram в ФРГ.

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Комментарии (4)

Денеб
Ну что, Паша? Жизнь в Европе не фунт изюму, а?
мухомор
Бюргеры уже пускают бумажные самолётики?
Алё!
hedgehog_
если он не станет им сопротивляться? интересная идея, однако
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