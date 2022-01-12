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Глава МВД Германии не исключила блокировку Telegram в стране

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что не исключает блокировку мессенджера Telegram в ФРГ из-за нового законодательства. Согласно его положениям, социальные сети должны сообщать властям страны о противоправном контенте.

«Мы — правовое государство, но и исключать этого (блокировку. — Прим. ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны», — сказала она в интервью газете Die Zeit.

По словам министра, мессенджер регулярно получает предписания о нарушениях законодательства, однако их исполнение вызывает у министерства вопросы. Для урегулирования ситуации, добавила Фезер, требуется общеевропейское решение.

С 1 февраля 2022 года в ФРГ начнет действовать закон, согласно которому социальные сети должны будут не только удалять противоправный контент, но и сообщать о процессе в Федеральное ведомство уголовной полиции.

По данным Bloomberg, мессенджер подвергается критике со стороны властей страны, поскольку экстремисты обращаются к платформе для организации демонстраций против политики правительства в отношении пандемии. На данный момент идет расследование «угрозы убийством» в адрес Мануэлы Швезиг — премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал Telegram миллионные штрафы в случае игнорирования требований немецкого законодательства.

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Комментарии (8)

Wert
Немцы книги жгли.
AlBerkut
Ну и кто же демократических немцев покусал, Роскомнадзор или лично Путин? 🤔
kоt-obormot
Кто бы сомневался, что если надо, блокируют. И местным дурикам не будут рассказывать о неуязвимости дЫрявой профсбешной телеги.
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