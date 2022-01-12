Глава МВД Германии не исключила блокировку Telegram в стране

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что не исключает блокировку мессенджера Telegram в ФРГ из-за нового законодательства. Согласно его положениям, социальные сети должны сообщать властям страны о противоправном контенте.



«Мы — правовое государство, но и исключать этого (блокировку. — Прим. ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны», — сказала она в интервью газете Die Zeit.



По словам министра, мессенджер регулярно получает предписания о нарушениях законодательства, однако их исполнение вызывает у министерства вопросы. Для урегулирования ситуации, добавила Фезер, требуется общеевропейское решение.

