Глава МВД Германии не исключила блокировку Telegram в стране

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что не исключает блокировку мессенджера Telegram в ФРГ из-за нового законодательства. Согласно его положениям, социальные сети должны сообщать властям страны о противоправном контенте.
«Мы — правовое государство, но и исключать этого (блокировку. — Прим. ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны», — сказала она в интервью газете Die Zeit.
По словам министра, мессенджер регулярно получает предписания о нарушениях законодательства, однако их исполнение вызывает у министерства вопросы. Для урегулирования ситуации, добавила Фезер, требуется общеевропейское решение.
С 1 февраля 2022 года в ФРГ начнет действовать закон, согласно которому социальные сети должны будут не только удалять противоправный контент, но и сообщать о процессе в Федеральное ведомство уголовной полиции.
По данным Bloomberg, мессенджер подвергается критике со стороны властей страны, поскольку экстремисты обращаются к платформе для организации демонстраций против политики правительства в отношении пандемии. На данный момент идет расследование «угрозы убийством» в адрес Мануэлы Швезиг — премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал Telegram миллионные штрафы в случае игнорирования требований немецкого законодательства.