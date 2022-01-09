FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Германия пообещала Telegram миллионные штрафы в случае невыполнения законов

3
Печать

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал миллионные штрафы мессенджеру Telegram в случае игнорирования требований немецкого законодательства. Об этом 9 января пишет Bild am Sonntag.

По словам министра, представители Telegram должны были назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте, но этого сделано не было. В ответ власти ФРГ начали процедуры оформления штрафов.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, но оператор мессенджера никак не отреагировал.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Денеб
Молодцы, немцы! Именно так надо с этими миллиардерами - халявщиками.....
dedmoroz_5e4d8827384c2
Немцы, душите этот отстой.
тов
Дуров и спецслужы - близнецы-братья.

Все что написано в телеграме - написано вашему куратору в профильной спецслужбе вашей территории.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний