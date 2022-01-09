Германия пообещала Telegram миллионные штрафы в случае невыполнения законов

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал миллионные штрафы мессенджеру Telegram в случае игнорирования требований немецкого законодательства. Об этом 9 января пишет Bild am Sonntag.



По словам министра, представители Telegram должны были назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте, но этого сделано не было. В ответ власти ФРГ начали процедуры оформления штрафов.



Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, но оператор мессенджера никак не отреагировал.

