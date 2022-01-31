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Подростков в Москве начали прививать от коронавируса

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В Москве начали вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 31 января сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подростков добровольно и бесплатно вакцинируют «Спутником М». Привиться можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.

В городском оперштабе заявили, что в Москве стремительно растет заболеваемость коронавирусом из-за штамма «омикрон». «Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом», — подчеркнули там.

В Петербурге запись подростков на вакцинацию началась 26 января. В первый день привились семеро человек, а на следующий — 81.

О том, как вакцинируют подростков от COVID-19 и где можно записаться на укол, читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

тов
Обычную эпидемию гриппа назвали омикроном, и используют как страшилку, чтобы сделать побольше неизвестных инъекции детям.

Ковидом дети не болели. Омикрон - не ковид. Омикрон - насморк.

Бессимптомные сопли- это когда их проглатывают?
Marflove
а правда можно прививаться когда все болеют?у меня у сына два дня температура была неделю дома посидели и выписались..орви как орви,тест не делали
Дыня_из_багажника
Вакцинация на пике эпидемии.. это хорошо!
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