Подростков в Москве начали прививать от коронавируса

В Москве начали вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 31 января сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Подростков добровольно и бесплатно вакцинируют «Спутником М». Привиться можно в 13 центрах на базе городских детских поликлиник.



В городском оперштабе заявили, что в Москве стремительно растет заболеваемость коронавирусом из-за штамма «омикрон». «Дети стали болеть чаще, вырос и процент госпитализированных детей с ковидом», — подчеркнули там.



В Петербурге запись подростков на вакцинацию началась 26 января. В первый день привились семеро человек, а на следующий — 81.

