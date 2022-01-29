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Почти 100 подростков привились от COVID-19 в Петербурге

Вакцинация подростков от коронавируса в Петербурге набирает обороты. Укол «Спутником М» сделали уже 88 несовершеннолетних, говорится 29 января в эпидсправке Смольного.

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Запись подростков на прививку от ковида стартовала в Северной столице 26 января. В первый день вакцинировались семеро, а на следующий — уже 81.

Всего полный цикл вакцинации прошли 2 874 047 петербуржцев. Запас вакцины в городе составляет 738 288 доз.

Госпитализировано за сутки 711 человек с коронавирусом и пневмониями. В ковидных больницах лежат 6 816 пациентов. Еще 89 191 лечится амбулаторно.

О том, как проходит вакцинация подростков от COVID-19 и где можно записаться на укол, читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (5)

what do you think
Как можно прививать, когда болеют все поголовно? В классе сына 2/3 на больничном. После такой прививки надо сидеть в изоляции неделю. Муж ревакцинировался и заболел через несколько дней, в итоге , перезаряжал всех дома . Его коллеги по ревакцинации тоже многие заболели. В такие периоды нельзя делать даже плановые прививки детям по возрасту, всегда это правило соблюдали! А теперь- все по боку. Конечно, статистика будет расти….
266135120
Вот это новость!!! С каждым днем фонтанка ищет новое дно
тов
Они и будут контрольной группой. Перепишите фамилии и следите за дальнейшим.

Регулярно держите в курсе. Исполнители комздрав и фонтанка.
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