Почти 100 подростков привились от COVID-19 в Петербурге

Запись подростков на прививку от ковида стартовала в Северной столице 26 января. В первый день вакцинировались семеро, а на следующий — уже 81.



Всего полный цикл вакцинации прошли 2 874 047 петербуржцев. Запас вакцины в городе составляет 738 288 доз.



Госпитализировано за сутки 711 человек с коронавирусом и пневмониями. В ковидных больницах лежат 6 816 пациентов. Еще 89 191 лечится амбулаторно.



О том, как проходит вакцинация подростков от COVID-19 и где можно записаться на укол, читайте в инструкции «Фонтанки».