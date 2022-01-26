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В Петербурге стартовала запись на вакцинацию подростков от COVID-19

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В Петербурге открыли запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Привиться «Спутником М» ребята смогут в 59 районных поликлиниках.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению 26 января, перед процедурой ребенка будет осматривать врач-педиатр. Перед тем как юный гражданин получит второй, последний, компонент препарата, необходимо будет подождать в течение трех недель.

Согласно Федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вакцинация подростков проводится добровольно и по письменному заявлению законных представителей, людям от 15 лет и старше такой документ нужно будет оформить самостоятельно.

Получить прививку с 27 января можно будет в городских поликлиниках № 27, 24, 3, 4, 63, 54, 76, 118, 86 и 43, детских городских поликлиниках № 7, 11, 17, 71, 29, а также в детской городской больнице № 22.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Горздрав» или по единому номеру «122».

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Комментарии (20)

261182581
интересно, сколько таких почитателей почвоведа- орденоносца выстроились в очередь,чтобы повысить его благосостояние?
267453690
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как толь.ко я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
pulkovoserg
Сделал укол лайтом впервые. 22 января 22 года. К ночи стало плохо. Температура 38.2. Ломит все сутавы и спину. Через сутки температура упала до нормальной, а после поползла вновь. Сегодня минула среда. Это пятый день моей болезни после прививки. Начался редкий кашель, переодически чихаю по нескольку раз, кружится голова, температура 38.2 по-прежнему. Утром нос не дышит, будто пробки в каждой ноздре, в машцах совсем нет сил. Врач был вызван для открытия больничного три дня назад и до сих пор не прибыл. Состояние не улучшается.
Прежде , чем делать прививку, были сданы анализы на интерфероны, иммуноглобулины, общий клинический, а так же мазки их горла и носа. По результатам отклонений не было.
И вот, уже 5 дней я болею. Ну а мой QR код зато теперь есть у работодателя... Что хотели, то получили. Выводы делайте сами
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