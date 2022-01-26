В Петербурге стартовала запись на вакцинацию подростков от COVID-19

В Петербурге открыли запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Привиться «Спутником М» ребята смогут в 59 районных поликлиниках.
Как сообщили в городском комитете по здравоохранению 26 января, перед процедурой ребенка будет осматривать врач-педиатр. Перед тем как юный гражданин получит второй, последний, компонент препарата, необходимо будет подождать в течение трех недель.
Согласно Федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вакцинация подростков проводится добровольно и по письменному заявлению законных представителей, людям от 15 лет и старше такой документ нужно будет оформить самостоятельно.
Получить прививку с 27 января можно будет в городских поликлиниках № 27, 24, 3, 4, 63, 54, 76, 118, 86 и 43, детских городских поликлиниках № 7, 11, 17, 71, 29, а также в детской городской больнице № 22.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Горздрав» или по единому номеру «122».