Смертельное ДТП на «Скандинавии»: «Шевроле Нива» выкинула автобус в кювет

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, около 8:20 на 171-м километре автодороги «Скандинавия» 67-летний мужчина на «Шевроле Ниве» предположительно не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Zhongtong. Автобус выкинуло в правый кювет, но в нём никто не пострадал: ни пассажиры, ни 41-летний водитель. А вот водитель легковой машины погиб на месте.
На фотографии в Instagram «Интересные события в Выборге» опубликована фотография ДТП со съехавшим в кювет автобусом. «Прошло 10 дней, и очередная авария чётко на том же месте в то же время — 171-й км трассы «Скандинавия»», — отмечают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего», — отмечают в полиции.