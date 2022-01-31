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Смертельное ДТП на «Скандинавии»: «Шевроле Нива» выкинула автобус в кювет

Выезд на встречную полосу спровоцировал смертельное ДТП утром 31 января на севере Ленинградской области.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, около 8:20 на 171-м километре автодороги «Скандинавия» 67-летний мужчина на «Шевроле Ниве» предположительно не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Zhongtong. Автобус выкинуло в правый кювет, но в нём никто не пострадал: ни пассажиры, ни 41-летний водитель. А вот водитель легковой машины погиб на месте.

Скриншот из www.instagram.com/vyborggo
Скриншот из www.instagram.com/vyborggo
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На фотографии в Instagram «Интересные события в Выборге» опубликована фотография ДТП со съехавшим в кювет автобусом. «Прошло 10 дней, и очередная авария чётко на том же месте в то же время — 171-й км трассы «Скандинавия»», — отмечают подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего», — отмечают в полиции.

Скриншот из www.instagram.com/vyborggo
Скриншот из www.instagram.com/vyborggo

20 января в 9:20 на 171-м километре трассы А-181 «Скандинавия» водитель крупнотоннажного грузовика MAN TGX не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там седельным тягачом Volvo с полуприцепом. В результате водитель MAN погиб на месте, а водителя «Вольво» зажало в кабине. «Фонтанка» публиковала фото и видео с места ДТП.

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Комментарии (7)

Gudd-Head
Пенсы на Ниве это жесть
260563251
VKuser5044385,
Для разделителей нет места и категорийности дороги. Курите СП 34.
Для барьера в разделительной нужно минимум 2м+толщина барьера, а ширина земполотна там ограничена. Полосу сужать нельзя.
После реконструкции поднимут ктегорию дороги и поставят разделительные барьеры.

Что до тросовых разделителей, за которые вы так топите, то на них наложен прямой запрет на использование на дорогах 1-2 категорий - смотрите п.10.7 СП 34. Для тросов остаются только низкокатегорийные дороги.
avtech
наледь
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