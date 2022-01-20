После смертельного ДТП с фурами на «Скандинавии» очевидцы тушили огонь снегом

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Алиса, после ДТП произошло возгорание, очевидцы тушили его снегом. Одну из фур развернуло поперек дороги. На проезжей части валяются коробки. Другая перевозила металлические балки, которые от удара вывалились из кузова.
Авария произошла в половине десятого часа утра на 169-м километре федеральной трассы «Скандинавия», не доезжая до Большого Поля. Две фуры столкнулись лоб в лоб. «Один водитель погиб, второго спасатели извлекают», — пишет Алиса. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. На кадрах с места ДТП видно, что одному из грузовиков буквально разворотило кабину.
Очевидица добавляет, что на трассе сильная метель. На фото видно, что машины уже после столкновения успело укрыть снегом. Проезд по трассе полностью перекрыт.