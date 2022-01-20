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После смертельного ДТП с фурами на «Скандинавии» очевидцы тушили огонь снегом

В Сети появились фото последствий смертельной аварии с большегрузами, произошедшей утром 20 января в Выборгском районе Ленобласти. Дорогу усыпало содержимым кузовов и укрыло снегом.

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Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Алиса, после ДТП произошло возгорание, очевидцы тушили его снегом. Одну из фур развернуло поперек дороги. На проезжей части валяются коробки. Другая перевозила металлические балки, которые от удара вывалились из кузова.

Авария произошла в половине десятого часа утра на 169-м километре федеральной трассы «Скандинавия», не доезжая до Большого Поля. Две фуры столкнулись лоб в лоб. «Один водитель погиб, второго спасатели извлекают», — пишет Алиса. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. На кадрах с места ДТП видно, что одному из грузовиков буквально разворотило кабину.

Очевидица добавляет, что на трассе сильная метель. На фото видно, что машины уже после столкновения успело укрыть снегом. Проезд по трассе полностью перекрыт.

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Комментарии (8)

Kostyn
Теперь в этом месте повесят камеру и новый знак, этим закроют план мероприятий по обеспечению БДД, а на новые современные магистрали денег естественно нет... Давно пора построить современные трассы до Пскова, Выборга, Петрозаводска, Ивангорода. По настоящему современные, с разделенными зеленой полосой встречными потоками, по две полосы в каждом направлении минимум! Даже самая новая трасса Нева не отвечает таким простым современным требованиям. На "Неве" встречные потоки разделены простым ограждением, что плохо. Автомобили слепят друг друга на спусках и подъемах, вода и снег летит из под колес на встречные автомобили. Так уже нигде дороги не строят, встречные полосы должны находится на значительном расстоянии друг от друга. И ведь делали так раньше! На Мурманском шоссе есть такой участок и на Приморском, где встречные полосы разделены лесополосой, и это лучшее техническое решение из всех возможных!
265863511
Водители то живы?
aprahka
Кто то решил пойти на обгон.Но не вышло...((
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