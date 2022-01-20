После смертельного ДТП с фурами на «Скандинавии» очевидцы тушили огонь снегом

Теперь в этом месте повесят камеру и новый знак, этим закроют план мероприятий по обеспечению БДД, а на новые современные магистрали денег естественно нет... Давно пора построить современные трассы до Пскова, Выборга, Петрозаводска, Ивангорода. По настоящему современные, с разделенными зеленой полосой встречными потоками, по две полосы в каждом направлении минимум! Даже самая новая трасса Нева не отвечает таким простым современным требованиям. На "Неве" встречные потоки разделены простым ограждением, что плохо. Автомобили слепят друг друга на спусках и подъемах, вода и снег летит из под колес на встречные автомобили. Так уже нигде дороги не строят, встречные полосы должны находится на значительном расстоянии друг от друга. И ведь делали так раньше! На Мурманском шоссе есть такой участок и на Приморском, где встречные полосы разделены лесополосой, и это лучшее техническое решение из всех возможных!