ДТП на «Скандинавии»: водитель MAN не справился с управлением, выехал на «встречку» и погиб

Стали известны подробности страшной аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. В настоящее время дорожники сгребли фуры, коробки и снег и пустили на участке реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:20 на 171-м километре трассы А-181 «Скандинавия» водитель крупнотоннажного грузовика MAN TGX не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там седельным тягачом Volvo с полуприцепом. В результате водитель «МАНа» погиб на месте, а водителя «Вольво» зажало в кабине. Вызволять его пришлось сотрудникам МЧС.