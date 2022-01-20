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ДТП на «Скандинавии»: водитель MAN не справился с управлением, выехал на «встречку» и погиб

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Стали известны подробности страшной аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. В настоящее время дорожники сгребли фуры, коробки и снег и пустили на участке реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 9:20 на 171-м километре трассы А-181 «Скандинавия» водитель крупнотоннажного грузовика MAN TGX не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там седельным тягачом Volvo с полуприцепом. В результате водитель «МАНа» погиб на месте, а водителя «Вольво» зажало в кабине. Вызволять его пришлось сотрудникам МЧС.

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На месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Движение по трассе было полностью перекрыто, но к полудню дорожники освободили часть пути от аварийных машин и вывалившегося груза, почистили проезжую часть, и с 12 часов дня движение запущено в реверсивном режиме, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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В ГИБДД напоминают водителям, что выезд на встречную полосу — это самый опасный маневр, который приводит к самым страшным ДТП. Большинство таких аварий заканчиваются трагично. В Госавтоинспекции призывают не совершать необдуманные маневры и помнить, что поспешные действия могут стоить жизни как самому водителю, так и окружающим людям.

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