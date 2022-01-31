Абсолютный откуп. Петербургские бизнесмены изобрели новый способ прекращения уголовных дел

В экологическом противостоянии между автотранспортной компанией и девелопером в Парголово одна из сторон согласилась на возмещение рисков. Новость же в том, что предприниматели впервые делают оппонентам официальное предложение, где указано, сколько миллионов они готовы отдать за решение вопроса со следствием.

Прочная петербургская компания «Специализированный застройщик «Абсолют» недавно отправила автотранспортному предприятию «Сотранс» инновационное и нотариально заверенное предложение по решению их спора при строительстве апарт-отеля в Парголово (улица Михаила Дудина,17). Об этом «Фонтанка» узнала 31 января, документы есть в нашем распоряжении.

Мы сообщали об экологическом споре между двумя этими структурами. Суть взаимных претензий: «Сотранс» обратилось в прокуратуру Петербурга, чтобы не допустить проект планировки кварталов в Парголово, где компания «Абсолют» намеревается построить ЖК вплотную к их предприятию. Согласно «Сотрансу», в будущем жильцы могут предъявить претензии по поводу нулевой санитарно-защитной зоны между производством и домами. Вскоре в следствии Центрального района возбудили уголовное дело по подделке документов. В материалах исследуется, как изготовили липовый проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с несуществующими подписями «Сотранса» и получили разрешение на сокращение СЗЗ при застройке пятна. Так, в своем юридически выверенном письме компания «Абсолют» сначала представляет несколько вариантов по урегулированию арбитражных вопросов, а затем предлагает: «подать в УМВД по Центральному району ходатайство о прекращении уголовного дела, возбужденного по статье 327 УК (изготовление поддельных документов. — Прим. ред.), в связи с отсутствием события преступления». Главное же, в этом кейсе прописано — за услугу «Абсолют» готова заплатить «Сотрансу» 20 миллионов рублей.