FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +9
73.19р86.39р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Никакого экологического альянса. В споре с девелопером в Парголово появилось дело по подделке санитарной зоны

В столкновении интересов между компаниями «Сотранс» и «Альянс» по поводу застройки на «вкусном» пятне в Выборгском районе Петербурга родилось необычное уголовное дело. Теперь полиция исследует подложный документ, давший застройщику возможность сократить санитарно-защитную зону. Удивительность истории в том, что представители автобизнеса сами уверяют, что от них пахнет.

По информации «Фонтанки», 31 августа в Центральном районе возбуждено уголовное дело по статье 327 УК «Изготовление поддельного документа». В его материалах исследуется, как некто изготовил липовый проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), после чего предоставил комплекс документов в «Центр гигиены» Петербурга (эта инстанция не имеет возможности проверять подлинность документов) и получил нужное разрешение на сокращение СЗЗ при будущей застройке пятна в Парголово (территория рядом с домом 15 по улице Михаила Дудина). По мнению экономической полиции, в документации подделаны подписи представителей компании «Сотранс», которая как раз и расположена вплотную с будущим жилым комплексом.

Ранее наше издание уже сообщало об экологическом споре между «Сотрансом» и девелопером «Альянс». Генеральный директор «Сотранса» давал редкие для бизнесмена комментарии, что его предприятие небезопасно для жилья рядом. Более того, он сообщал, что ни он, ни его сотрудники никаких подписей при формировании проекта санзоны не ставили, а экспертные заключения, составленные нанятой «Альянсом» структурой, — подложные (ведь санитарно-защитная зона между соседями оказалась равна нулю метров).

Все же вряд ли серьезный бизнес не увидит в этой новелле скрытую интригу. Скорее всего, предприниматели двух компаний не договорились и, как говорится, не разошлись по деньгам. В подобных случаях сторона (а это, как правило, застройщик), которой нужна уступка, предлагает компенсацию, и притом финансовую. В данном же случае кто-то просто пошел по несовременному пути и подделал подписи.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AndrewBarsik
Подделка документов стала обыденностью. Никто не хочет ничего ни с кем согласовывать, потому что навыки социальной коммуникации утрачены. Даже гос. чиновники стремятся себя избавить от общения с народом и при оформлении протоколов не утруждают себя уведомлением привлекаемых лиц. При обжаловании просто фальсифицируют "почтовые реестры" об отправке уведомлений и "телефонограммы". Суды "проглатывают". Государство подаёт гражданам пример бессовестных и безнаказанных фальсификаций. Поэтому в стране никто никому не верит. Такая ситуация убийственная для экономики.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний