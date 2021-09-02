Никакого экологического альянса. В споре с девелопером в Парголово появилось дело по подделке санитарной зоны

По информации «Фонтанки», 31 августа в Центральном районе возбуждено уголовное дело по статье 327 УК «Изготовление поддельного документа». В его материалах исследуется, как некто изготовил липовый проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ), после чего предоставил комплекс документов в «Центр гигиены» Петербурга (эта инстанция не имеет возможности проверять подлинность документов) и получил нужное разрешение на сокращение СЗЗ при будущей застройке пятна в Парголово (территория рядом с домом 15 по улице Михаила Дудина). По мнению экономической полиции, в документации подделаны подписи представителей компании «Сотранс», которая как раз и расположена вплотную с будущим жилым комплексом.

Ранее наше издание уже сообщало об экологическом споре между «Сотрансом» и девелопером «Альянс». Генеральный директор «Сотранса» давал редкие для бизнесмена комментарии, что его предприятие небезопасно для жилья рядом. Более того, он сообщал, что ни он, ни его сотрудники никаких подписей при формировании проекта санзоны не ставили, а экспертные заключения, составленные нанятой «Альянсом» структурой, — подложные (ведь санитарно-защитная зона между соседями оказалась равна нулю метров).

Все же вряд ли серьезный бизнес не увидит в этой новелле скрытую интригу. Скорее всего, предприниматели двух компаний не договорились и, как говорится, не разошлись по деньгам. В подобных случаях сторона (а это, как правило, застройщик), которой нужна уступка, предлагает компенсацию, и притом финансовую. В данном же случае кто-то просто пошел по несовременному пути и подделал подписи.

