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«Петровакс» готова к производству ингаляционной формы китайской вакцины от COVID-19

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Российская биофармацевтическая компания «Петровакс» готова к производству ингаляционной формы китайской вакцины от COVID-19 «Конвидеция». Об этом 31 января сообщает пресс-служба компании.

«В целом технологически мы готовы к производству ингаляционной формы, поскольку ранее для проекта была построена новая линия. Нам потребуется лишь незначительная модернизация», — цитирует ее ТАСС.

Китайскую вакцину от CanSino Biologics Inc. летом разрешили тестировать в России. Тогда сообщалось, что производство препарата готова запустить компания «Петровакс».

Ранее Франция призвала Евросоюз с осторожностью относиться к российской и китайской вакцинам от коронавируса.

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Комментарии (3)

fedorsmolov
спасибо не надо
angel of death
опять опыты над людьми?
доколе?
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