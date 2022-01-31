Российская биофармацевтическая компания «Петровакс» готова к производству ингаляционной формы китайской вакцины от COVID-19 «Конвидеция». Об этом 31 января сообщает пресс-служба компании.



«В целом технологически мы готовы к производству ингаляционной формы, поскольку ранее для проекта была построена новая линия. Нам потребуется лишь незначительная модернизация», — цитирует ее ТАСС.



Китайскую вакцину от CanSino Biologics Inc. летом разрешили тестировать в России. Тогда сообщалось, что производство препарата готова запустить компания «Петровакс».

