Франция призвала Евросоюз сказать «нет» российской и китайской вакцинам

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон 8 июля на французском телевидении призвал с осторожностью относиться к российской и китайской вакцинам от коронавируса.

Бон выступил в эфире телеканала France 2, его выступление перевели российские СМИ. Он убежден, что использовать в борьбе с коронавирусом надо только те вакцины, в действенности которых страна уверена. Во Франции и Европе таких препаратов сейчас 4. «В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — цитирует Бона «Газета.ру».