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Франция призвала Евросоюз сказать «нет» российской и китайской вакцинам

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон 8 июля на французском телевидении призвал с осторожностью относиться к российской и китайской вакцинам от коронавируса.

Бон выступил в эфире телеканала France 2, его выступление перевели российские СМИ. Он убежден, что использовать в борьбе с коронавирусом надо только те вакцины, в действенности которых страна уверена. Во Франции и Европе таких препаратов сейчас 4. «В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — цитирует Бона «Газета.ру».

Бон не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Еще в марте он призывал не колоться «Спутником», пока его не одобрят европейские регуляторы.

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Комментарии (1)

Mash
Судя по мировой новостной ленте за последние пару недель, в глобальной предикции идет не хилый срач за куски пирога))))
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