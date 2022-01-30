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«Его образы навсегда останутся с нами». Беглов выразил соболезнования родным и близким Леонида Куравлева

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Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Смольного.

«Яркий, характерный актер, он сыграл роли, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Его Афоню и Жоржа Милославского, помещика Муромского и Шуру Балаганова любит и помнит не одно поколение наших соотечественников. Образы, которые он создал на экране, навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении.

О смерти Леонида Куравлева стало известно 30 января. Артиста только недавно выписали из Коммунарки, где его лечили от пневмонии. Его похороны пройдут 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Подробнее о жизни и творчестве легендарного актера читайте на «Фонтанке».

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет...» (1958). Широкую популярность Куравлеву принесли роли в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Начало», «Золотой теленок», «Афоня». Всего в фильмографии артиста более 200 ролей в кино и сериалах.

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Комментарии (15)

267011328
всё что отрицательное показал в своих кино- образах уважаемый мэтр- всё про тебя недогубер правда он в образах а ты в реальности
zheezz
Беглов никогда не выражает своего мнения. Всё за него делает пресс служба. Он просто даёт команду выразить от него соболезнования
Zloi_prohozhiy
Чую, Беглов по бумажке всё прочитал
Искренностью даже не веет
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