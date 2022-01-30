«Его образы навсегда останутся с нами». Беглов выразил соболезнования родным и близким Леонида Куравлева

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Смольного.
«Яркий, характерный актер, он сыграл роли, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Его Афоню и Жоржа Милославского, помещика Муромского и Шуру Балаганова любит и помнит не одно поколение наших соотечественников. Образы, которые он создал на экране, навсегда останутся с нами», — говорится в сообщении.
О смерти Леонида Куравлева стало известно 30 января. Артиста только недавно выписали из Коммунарки, где его лечили от пневмонии. Его похороны пройдут 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Подробнее о жизни и творчестве легендарного актера читайте на «Фонтанке».