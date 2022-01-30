Россиянин Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии-2022. Со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут. Это вторая победа Надаля в Мельбурне после 2009 года.
Forever a fighter 🇪🇸#AusOpen • #AO2022 • @RafaelNadal pic.twitter.com/FodVjk0fME— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022
В прошлом году Даниил Медведев также вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, но уступил Новаку Джоковичу. В этом году Джокович не принял участие в турнире из-за скандала с визой и последовавшей депортации.