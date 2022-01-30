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Россиянин Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии-2022. Со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут. Это вторая победа Надаля в Мельбурне после 2009 года.

В прошлом году Даниил Медведев также вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, но уступил Новаку Джоковичу. В этом году Джокович не принял участие в турнире из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
сам себе проиграл.
какого икса надо постоянно идти к сетке и постоянно проигрывать, ведь очевидно, что Надаль там сильнее со своими обводящими. А Даня столько эйсов выдал. сам упустил ожидаемую победу. возможно мало опыта сыграло.
Денеб
Эх, Даниил...... А мы так надеялись......
Elta
Надо бы этого Надаля на допинг проверить. Что то больно резвый для своих болячек.
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