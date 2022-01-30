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Москвичей предупредили о 15-градусных морозах. Они придут на смену «Наде»

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В середине следующей недели на смену снегопадам в Москву придут морозы до минус 10 днем и до минус 15 градусов ночью. Об этом со ссылкой ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца 30 января сообщает РИА Новости.

В ближайшие двое суток снежный циклон «Надя» принесет в столицу 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду, отметил синоптик.

«К середине недели, в тылу уходящего циклона, снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе, когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус 3–8, то с каждым днем будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус 10–15, днем не выше минус 5–10», — уточнил Тишковец.

«Фонтанка» писала, что Петербург снежный циклон «Надя» не покинет до утра. Из-за непогоды в городе даже изменили несколько автобусных маршрутов.

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Комментарии (2)

nalchik11
Морозы минус 10-15? Ну прям ледниковый период!
Never_Mind
А зачем нам эта новость на питерском портале? Тем более о каких-то -15? Совсем скучно в редакции? Может, пинками в поля новости искать чем в пол-глаза мониторить унылый интернетик?
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