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Правосудию расчистили дорогу. Колпинский суд дождался дворников

Дворники и уборочная техника освободили вход и подъезды к Колпинскому суду, которые замела «Надя».

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Глава администрации МО «Колпино» Евгений Лащук сообщил 30 января «Фонтанке», что проблемы с уборкой возникли из-за сильного снегопада и увеличившейся нагрузки на сотрудников коммунальных служб.

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«С утра все работают. Начали с Вокзальной улицы. До улицы Культуры (там расположен суд — Ф.) дошли. К вечеру все закончим», — пообещал он.

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В объединенной пресс-службе судов также подтвердили, что возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде восстановлена.

«Фонтанка» писала, что утром дежурный судья не мог попасть в здание на улице Культуры, 17 из-за сугробов. Также к зданию не мог подъехать конвой.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (4)

Otkating
Курица перебегает дорогу и не успевает перебежать, как её переезжает каток. Она встает, отряхивается и говорит:

— Ну, Мужчина! Потоптал, так потоптал!
pulkovoserg
Может судье надо вершить правосудие над теми, кто допустил такую ситуацию ???
kvinto
Дожили ! 21 век ,а в Санкт-Петербурге снег убирать разучились! До событий 17-го дворники ,лопатами все убирали во время! И все так спокойно рапортуют,типа все нормально,снега Просто выпало много ,-смешно же ,товарищи! Все за дураков держут!
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