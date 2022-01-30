Правосудию расчистили дорогу. Колпинский суд дождался дворников

Глава администрации МО «Колпино» Евгений Лащук сообщил 30 января «Фонтанке», что проблемы с уборкой возникли из-за сильного снегопада и увеличившейся нагрузки на сотрудников коммунальных служб.
«С утра все работают. Начали с Вокзальной улицы. До улицы Культуры (там расположен суд — Ф.) дошли. К вечеру все закончим», — пообещал он.
В объединенной пресс-службе судов также подтвердили, что возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде восстановлена.
«Фонтанка» писала, что утром дежурный судья не мог попасть в здание на улице Культуры, 17 из-за сугробов. Также к зданию не мог подъехать конвой.