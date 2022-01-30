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Фемида увязла в колпинских сугробах. Дозвониться до коммунальщиков не смог даже председатель суда

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Снегопад замел входы в Колпинский районный суд Петербурга. Ни сотрудники, ни конвой не могут попасть в здание на улице Культуры.

О проблемах со входом в здание суда в Колпино сообщает 30 января объединенная пресс-служба судов города.

Из-за сугробов, которые намел циклон «Надя», проблемы возникли у дежурного судьи. Он шел на работу, чтобы рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но не смог даже открыть калитку.

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«Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — сообщает пресс-служба.

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Ответственность по уборке территории, прилегающей к суду, лежит на МО «Колпино». Но на звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает.

«Фонтанка» также не смогла дозвониться до ответственных за уборку в МО.

Комблаг тем временем сообщил, что за ночь выпало больше девяти см снега. Вывезти успели 40 кубометров.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

DjCvetkov
Вчера даже МЧС смс прислало, что снегопад будет!
Atabasca
Ввалите им Кучу на входе - а то им смердячий газ нюхать не хочется. Шаболды старые
274070886
Реально детский сад! В первую очередь нужно убирать дворы и дороги, где жители ходят. А если так важно попасть на работу, то можно и самим почистить.
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