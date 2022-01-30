Фемида увязла в колпинских сугробах. Дозвониться до коммунальщиков не смог даже председатель суда

Снегопад замел входы в Колпинский районный суд Петербурга. Ни сотрудники, ни конвой не могут попасть в здание на улице Культуры.
О проблемах со входом в здание суда в Колпино сообщает 30 января объединенная пресс-служба судов города.
Из-за сугробов, которые намел циклон «Надя», проблемы возникли у дежурного судьи. Он шел на работу, чтобы рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но не смог даже открыть калитку.
«Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — сообщает пресс-служба.
Ответственность по уборке территории, прилегающей к суду, лежит на МО «Колпино». Но на звонки председателя суда по телефонам для заявок убрать снег, никто не отвечает.
«Фонтанка» также не смогла дозвониться до ответственных за уборку в МО.
Комблаг тем временем сообщил, что за ночь выпало больше девяти см снега. Вывезти успели 40 кубометров.