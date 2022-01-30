Фемида увязла в колпинских сугробах. Дозвониться до коммунальщиков не смог даже председатель суда

Снегопад замел входы в Колпинский районный суд Петербурга. Ни сотрудники, ни конвой не могут попасть в здание на улице Культуры.

О проблемах со входом в здание суда в Колпино сообщает 30 января объединенная пресс-служба судов города.

Из-за сугробов, которые намел циклон «Надя», проблемы возникли у дежурного судьи. Он шел на работу, чтобы рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но не смог даже открыть калитку.