Все свое. Белоруссия запретила ввозить продукты из Сербии

Белорусские власти расширили продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.



Отмечается, что такие меры приняли «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь».



«Фонтанка» писала, что с 1 января 2022 года Минск на полгода решил ввести продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Оттуда запрещается ввозить живых свиней, мясо крупного рогатого скота, свинину, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и ряд других товаров. Эмбарго не коснется товаров для личного потребления, детского питания и некоторых «других позиций критического импорта». Рынок будут насыщать продукцией отечественного производства.

