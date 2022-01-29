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Все свое. Белоруссия запретила ввозить продукты из Сербии

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Белорусские власти расширили продовольственное эмбарго на Сербию и Лихтенштейн. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.

Отмечается, что такие меры приняли «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь».

«Фонтанка» писала, что с 1 января 2022 года Минск на полгода решил ввести продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. Оттуда запрещается ввозить живых свиней, мясо крупного рогатого скота, свинину, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и ряд других товаров. Эмбарго не коснется товаров для личного потребления, детского питания и некоторых «других позиций критического импорта». Рынок будут насыщать продукцией отечественного производства.

Запрет был введен «с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на страну».

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Комментарии (8)

Денеб
Вот это по-нашему...... по-путински......
serglaz
Все,... трендец Лихтенштейну ((
266410437
Картошечка сало водка с огурцами. Какая такая Сербия и зачем.
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