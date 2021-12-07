Импортозамещение теперь и в Белоруссии. Минск запретил ввозить продукты из стран Запада в ответ на санкции

Правительство Белоруссии решило ввести продовольственное эмбарго на полгода в отношении ряда западных стран из-за санкций против республики. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости.
Ограничения начнут действовать с 1 января 2022 года. Они коснутся товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.
Оттуда нельзя будет ввозить живых свиней, мясо крупного рогатого скота, свинину, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты и ряд других товаров. Эмбарго не коснется товаров для личного потребления, детского питания и некоторых «других позиций критического импорта». Рынок будут насыщать продукцией отечественного производства.
В кабмине республики отметили, что решение было принято «с учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на страну».
Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии. Ограничения затрагивают 183 физических лица и 26 компаний. Они предполагают запрет на въезд в Евросоюз, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Тогда же минфин США включил в новый санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и нарушения прав человека в стране, под ограничения попал сын Александра Лукашенко Дмитрий.