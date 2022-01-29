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Песков допустил встречу Путина и Зеленского в Пекине

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Президент РФ Владимир Путин не планирует двусторонних встреч в Китае, куда он прилетит на открытие Олимпийских игр. Но ничего исключать нельзя, заявил 29 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией Джо Байдена нарастает напряженность из-за разногласий по вопросу «вторжения» России. Американцы считают войну «неизбежной», а Зеленский с этим не согласен.

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Комментарии (4)

Nothing
Я надеюсь в масках?
sergeant-1
А Зеля разве не бойкотирует олимпиаду, по примеру своего дряхлого босса?
Nik020
Заголовок прямо противоречит тексту. Рассольчик может помочь..
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