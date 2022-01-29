Песков допустил встречу Путина и Зеленского в Пекине

Президент РФ Владимир Путин не планирует двусторонних встреч в Китае, куда он прилетит на открытие Олимпийских игр. Но ничего исключать нельзя, заявил 29 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и администрацией Джо Байдена нарастает напряженность из-за разногласий по вопросу «вторжения» России. Американцы считают войну «неизбежной», а Зеленский с этим не согласен.

