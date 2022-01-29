FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Плюс 1 см. Петербург снова обновил снежный рекорд

7
Печать

Петербург снова обновил снежный рекорд. Об этом 29 января заявил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, новую порцию снегопадов принёс североатлантический циклон «Мари».

Сегодня утром в Санкт-Петербурге высота снежного покрова впервые в сезоне достигла отметки в 39 см, что на 1 см выше, чем было вчера, написал синоптик в Facebook.

В Ленинградской области на первые позиции в снежном рейтинге вышел город Тихвин, там сугробы выросли до 77 см.

Новый снежный максимум отмечен и в Москве. Впервые с начала этой зимы высота снежного покрова на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла 47 см. Это составляет 152% от климатической нормы этого дня.

В ближайшие дни в Петербурге вновь пройдут снегопады, причиной которых станет циклон «Надя». Это значит, что не исключены обновления метеорологических летописей, заключил Михаил Леус.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Nothing
Это Беглов сказал? Он бы хоть дедушке дорожку расчистил на Пискаревском. Утопать по колено в снегу!))) Недолго ему осталось. ИМХО
266319693
В этом году в СПб выпала практически норма осадком для данного региона - почему в новостях постоянно пишут про какие-то рекорды? Вот в 2010 году, да, было в два раза выше нормы, мы до этого и близко еще не дошли:)
Артист ритуальных услуг
Количество камазов в ведомостях опять бьёт рекорды! Ура!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний