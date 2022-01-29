Плюс 1 см. Петербург снова обновил снежный рекорд

Петербург снова обновил снежный рекорд. Об этом 29 января заявил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, новую порцию снегопадов принёс североатлантический циклон «Мари».



Сегодня утром в Санкт-Петербурге высота снежного покрова впервые в сезоне достигла отметки в 39 см, что на 1 см выше, чем было вчера, написал синоптик в Facebook.



В Ленинградской области на первые позиции в снежном рейтинге вышел город Тихвин, там сугробы выросли до 77 см.



Новый снежный максимум отмечен и в Москве. Впервые с начала этой зимы высота снежного покрова на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла 47 см. Это составляет 152% от климатической нормы этого дня.

