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Между «Мари» и «Надей». Петербург в ожидании снегопадов

Петербург в начале выходных оказался под влиянием двух циклонов. Погода в субботу будет спокойной, но уже ночью город накроет снегопад.

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По данным Северо-Западного УГМС, 29 января ожидается -3…-5 градусов, на дорогах гололедица, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до -6.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая расположилась между уходящим циклоном «Мари» и приближающейся «Надей».

«В такой ситуации регион ждёт облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон останется выше нормы. <…> Уже в ночь на воскресенье Санкт-Петербург накроет следующая зона снегопадов», – отметил синоптик.

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