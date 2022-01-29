Между «Мари» и «Надей». Петербург в ожидании снегопадов

По данным Северо-Западного УГМС, 29 января ожидается -3…-5 градусов, на дорогах гололедица, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до -6.
Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Петербург оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая расположилась между уходящим циклоном «Мари» и приближающейся «Надей».
«В такой ситуации регион ждёт облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. Температурный фон останется выше нормы. <…> Уже в ночь на воскресенье Санкт-Петербург накроет следующая зона снегопадов», – отметил синоптик.