Тысяча чертей и 38 см. В Петербурге обновлен снежный рекорд нынешней зимы

Петербург обновил снежный рекорд нынешней зимы, заявил 28 января ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Всему виной североатлантический циклон «Мари». Непогода с женским именем принесла к берегам Невы большое количество осадков, добавив седин коммунальщикам.
«Только за последнюю ночь в осадкомеры метеорологов попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см и теперь составляет 38 см, что является самым высоким показателем нынешней зимы. Добавлю, что к сегодняшнему утру январь уже принес в Санкт-Петербург 48 мм осадков, что составляет
В Ленинградской области среди снежных лидеров Тихвин и Лодейное Поле, там высота сугробов составляет 71 см. В субботу, по словам синоптика, снег постепенно прекратится, чтобы вернуться в воскресенье.