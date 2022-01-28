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Тысяча чертей и 38 см. В Петербурге обновлен снежный рекорд нынешней зимы

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Петербург обновил снежный рекорд нынешней зимы, заявил 28 января ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Всему виной североатлантический циклон «Мари». Непогода с женским именем принесла к берегам Невы большое количество осадков, добавив седин коммунальщикам.

«Только за последнюю ночь в осадкомеры метеорологов попало 3 мм осадков. Это привело к заметному росту высоты снежного покрова. За минувшие сутки она увеличилась на 6 см и теперь составляет 38 см, что является самым высоким показателем нынешней зимы. Добавлю, что к сегодняшнему утру январь уже принес в Санкт-Петербург 48 мм осадков, что составляет 126 % от месячной нормы января», — написал Леус в Facebook.

В Ленинградской области среди снежных лидеров Тихвин и Лодейное Поле, там высота сугробов составляет 71 см. В субботу, по словам синоптика, снег постепенно прекратится, чтобы вернуться в воскресенье.

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Комментарии (6)

lenten
Причём тут черти? Боярскому из-за сугробов припарковаться негде?
261847251
3мм осадков выпало за ночь.
Хлопья снега легли в один слой.

С ума сойти!
Конец цивилизации!
260657101
Если не убирать ранее выпавший снежный покров, то разумеется он будет расти. В дворах Невского района между Дыбенко и Тельмана, в проездах , где в принципе и ходят пешеходы так как тротуары узкие, как не валялась не то что лопата Беглова, но и дворника. А вчера по Энергетиков со стороны Русских самоцветов к Охте шел, так это тот еще квест, припорошенный снегом лед, я без понятия как те кто старше 65-70 сейчас по городу передвигаются, это геноцид стариков и семей с маленькими детьми,
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