Тысяча чертей и 38 см. В Петербурге обновлен снежный рекорд нынешней зимы

Если не убирать ранее выпавший снежный покров, то разумеется он будет расти. В дворах Невского района между Дыбенко и Тельмана, в проездах , где в принципе и ходят пешеходы так как тротуары узкие, как не валялась не то что лопата Беглова, но и дворника. А вчера по Энергетиков со стороны Русских самоцветов к Охте шел, так это тот еще квест, припорошенный снегом лед, я без понятия как те кто старше 65-70 сейчас по городу передвигаются, это геноцид стариков и семей с маленькими детьми,