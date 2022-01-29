Вирусолог назвал сроки пятой волны COVID-19 в России

Пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев. Такой прогноз дал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.



«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%», — цитирует его 29 января РИА Новости.



Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться в десятых числах февраля. Это связано с тем, что у многих людей появится иммунитет к инфекции из-за ее быстрого распространения.

