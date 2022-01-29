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Вирусолог назвал сроки пятой волны COVID-19 в России

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Пятая волна коронавируса может продлиться до четырех месяцев. Такой прогноз дал вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал — меньше 60%», — цитирует его 29 января РИА Новости.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться в десятых числах февраля. Это связано с тем, что у многих людей появится иммунитет к инфекции из-за ее быстрого распространения.

По последним данным, суточная заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к 100 тысячам случаев. О том, что делать, если «омикрон» заразил детей и родных, читайте в инструкции «Фонтанки».

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Комментарии (8)

alexpv
Ребята, а уже есть вакцина от омикрона? по-моему уже все признали, что ни Спутник и импортные от него особо не помогают.
Множество моих знакомых болеют сейчас омикроном в легкой форме. И нет никаких отличий в течении этой простуды между теми кто привился и кто нет.
Есть только одно отличие, кто болел тяжело - сравнительно тяжело и сейчас, кто легко, обходится больным горлом и теперь. А был ли привит, переболел ли пока разницы не заметно.
Иван 2пырьев
дада, прям побежали все вакцинироваться
VKuser199962806
"Огласите, пожалуйста, весь список" Новые приключения Шурика.
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