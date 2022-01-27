Вирусолог Чумаков рассказал, когда волна ковида пойдет на спад

Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться в ближайшее время. Об этом 27 января заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени
«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — сказал он. Такой вывод эксперт сделал, исходя из данных по США и Европе.
По словам Чумакова, большинство людей переносят «омикрон»-штамм бессимптомно, поэтому случаев ковида может быть гораздо больше, чем фиксируют сейчас. Вирусолог добавил, что распространение новой вариации инфекции прекратится, потому что у многих россиян появится иммунитет к ней.
Напомним, штамм «омикрон» из-за способности быстро распространяться привел к рекордному росту заболеваемости. По последним данным, в России за сутки было выявлено почти 75 тысяч новых случаев COVID-19. При этом в основном люди переносят этот вид инфекции легко.