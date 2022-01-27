Вирусолог Чумаков рассказал, когда волна ковида пойдет на спад

Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться в ближайшее время. Об этом 27 января заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в интервью радио Sputnik.



«В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел», — сказал он. Такой вывод эксперт сделал, исходя из данных по США и Европе.



По словам Чумакова, большинство людей переносят «омикрон»-штамм бессимптомно, поэтому случаев ковида может быть гораздо больше, чем фиксируют сейчас. Вирусолог добавил, что распространение новой вариации инфекции прекратится, потому что у многих россиян появится иммунитет к ней.

