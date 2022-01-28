В МИД Германии подтвердили высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене

Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило, что сотрудник Генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну. В дипломатическом ведомстве рассказали, что это случилось еще летом 2021 года.



«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник Генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну», — заявила представительница германского МИД РИА Новости 28 января.



Представительница ведомства не стала уточнять, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной.

