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В МИД Германии подтвердили высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене

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Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило, что сотрудник Генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата и покинул страну. В дипломатическом ведомстве рассказали, что это случилось еще летом 2021 года.

«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник Генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну», — заявила представительница германского МИД РИА Новости 28 января.

Представительница ведомства не стала уточнять, по какой причине сотрудник генконсульства был объявлен нежелательной персоной.

Российского дипломата признали персоной нон грата после задержания летом 2021 года обвиненного в шпионаже Ильнура Н. Якобы сотрудника дипмисии интересовали космические технологии в Германии. Немецкие следователи не могли провести расследование в отношении работника консульства РФ из-за дипломатической неприкосновенности.

Накануне генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина России Ильнура Н. в том, что он якобы передавал секретные сведения российской разведке. Россиянин работал научным сотрудником в Баварии и мог собирать информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники.

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