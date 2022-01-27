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В Германии россиянина обвинили в шпионаже. Он мог собирать информацию об аэрокосмических технологиях

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Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина России в том, что он якобы передавал секретные сведения российской разведке.

«Ильнур Н. передал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя "Ариан"», — сообщается 27 января на сайте ведомства.

Россиянина, который работал научным сотрудником в Баварии, задержали в 2021 году. По версии следствия, он получил 2500 евро за данные о разработках ФРГ.

Немецкая сторона настаивает, что якобы в 2019 году Ильнур Н. согласился на сотрудничество с российской разведкой. После этого он мог несколько раз встречаться с представителем разведки на территории ФРГ.

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Комментарии (4)

Денеб
Чему уж тут удивляться? Каков царь, таков и псарь, как в народе говорят.....
Wert
Где взял секреты то?
07A
Нацизм, 33 год, концлагеря, BfV, пытки, холокост!
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