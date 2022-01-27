В Германии россиянина обвинили в шпионаже. Он мог собирать информацию об аэрокосмических технологиях

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина России в том, что он якобы передавал секретные сведения российской разведке.
«Ильнур Н. передал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя "Ариан"», — сообщается 27 января на сайте ведомства.
Россиянина, который работал научным сотрудником в Баварии, задержали в 2021 году. По версии следствия, он получил 2500 евро за данные о разработках ФРГ.
Немецкая сторона настаивает, что якобы в 2019 году Ильнур Н. согласился на сотрудничество с российской разведкой. После этого он мог несколько раз встречаться с представителем разведки на территории ФРГ.