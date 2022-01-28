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Reuters: Германия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

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Власти ФРГ объявили персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

Германия в прошлом году выслала подозреваемого в шпионаже, который работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене, сообщает 28 января Reuters со ссылкой на появившуюся сегодня информацию в немецких СМИ.

Российского дипломата признали персоной нон грата после задержания летом 2021 года обвиненного в шпионаже Ильнура Н. Якобы сотрудника дипмисии интересовали космические технологии в Германии. Немецкие следователи не могли провести расследование в отношении работника консульства РФ из-за дипломатической неприкосновенности.

Накануне генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина России Ильнура Н. в том, что он якобы передавал секретные сведения российской разведке. Россиянин работал научным сотрудником в Баварии и мог собирать информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники.

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Комментарии (3)

Денеб
Все т.н. "российские дипломаты" со времён СССР традиционно являлись сотрудниками органов....
Nothing
Ну это ваще! Полный Омикрон!
Otkating
Штирлиц увидел на окне 38 утюгов и понял, что явка провалена.
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