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Украина провела военные учения неподалеку от Крыма

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Артиллеристы вооруженных сил Украины провели учения в Херсонской области неподалеку от границы с Республикой Крым. Об этом со ссылкой на командование объединенных сил ВС Украины 28 января сообщило местное издание «Суспільне» («Общественное»).

«На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б». По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц «Мста-Б»», — говорится в сообщении украинского СМИ.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению сил на Украине. Позднее президент этой страны Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил уверенность, что украинская армия не слабее уровня НАТО.

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Комментарии (14)

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Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Москва 2041
Вообще-то у этой Мсты-Б (принята на вооружение СССР в 1986) дальность 24,8 км. Довольно опасно проводить учения в 20 км от границы. Или они на что-то надеялись?
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.... а тем временем.
- Путин заявил, что страны Запада проигнорировали требования России по безопасности
- Путин отправил на доработку новую внешнеполитическую концепцию РФ
... О содержании нового варианта концепции пока ничего неизвестно кроме того, что она доработана в соответствии с изменениями в международной политике за последние пять лет.
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