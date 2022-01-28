Украина провела военные учения неподалеку от Крыма

Артиллеристы вооруженных сил Украины провели учения в Херсонской области неподалеку от границы с Республикой Крым. Об этом со ссылкой на командование объединенных сил ВС Украины 28 января сообщило местное издание «Суспільне» («Общественное»).



«На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б». По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц «Мста-Б»», — говорится в сообщении украинского СМИ.

