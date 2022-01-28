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Генсек НАТО: Планов по размещению сил на Украине нет

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Генеральный секретарь НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению сил на Украине.

«Это верно, что мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине», — заявил 28 января Йенс Столтенберг во время выступления на признанном нежелательным в РФ Атлантическом совете*.

По его словам, НАТО хочет послать «четкий сигнал» российской стороне, что в случае обострения ситуации будут последствия, например, санкции. Столтенберг заверил, что альянс намерен оказать помощь Украине. При этом он подчеркнул, что пятая статья договора о коллективной обороне не может быть применена при нападении на страны-партнеры, к которым относится Украина.

Столтенберг также рассказал, что сейчас присутствие альянса усилено в регионе Черного моря и на Балтике. «Эти силы там, чтобы защищать страны-члены», — заметил генсек организации.

Глава военного союза позитивно оценил желание России и НАТО провести переговоры.

Столтенберг ранее заявил, что НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс.

*Неправительственная организация Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») в 2019 году попала в список нежелательных на территории России.

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Комментарии (9)

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..... а что там делают тогда военнослужащие стран НАТО ? А расширение базы на Азове на деньги мелкобритов ? ....
266182335
Знаем мы ваши обещания.
dedmoroz_5e4d8827384c2
вот меньше всего интересует мнение, как, впрочем, и любые их бумаги для туалета, англосаксов и их военных и банкиров и пр. по Украине и по России, пусть идут строем лесом, занимаются своим Белфастом, басками, добивают оставшихся индейцев, бомбят ядерными бомбами Японию, заливают оранжем Вьетнам, выжигают фосфорными бомбами Белград, финансируют новых Гитлеров и т.п.

Сталин с ними что-там подписывал, результат - уничтожено 20 млн. чел. в СССР и в Германии не менее 7-11 млн. чел., можно уже ничего не подписывать, это конченные отморозки
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