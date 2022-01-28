Генсек НАТО: Планов по размещению сил на Украине нет

«Это верно, что мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине», — заявил 28 января Йенс Столтенберг во время выступления на признанном нежелательным в РФ Атлантическом совете*.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что у альянса нет планов по размещению сил на Украине.

По его словам, НАТО хочет послать «четкий сигнал» российской стороне, что в случае обострения ситуации будут последствия, например, санкции. Столтенберг заверил, что альянс намерен оказать помощь Украине. При этом он подчеркнул, что пятая статья договора о коллективной обороне не может быть применена при нападении на страны-партнеры, к которым относится Украина.

Столтенберг также рассказал, что сейчас присутствие альянса усилено в регионе Черного моря и на Балтике. «Эти силы там, чтобы защищать страны-члены», — заметил генсек организации.



Глава военного союза позитивно оценил желание России и НАТО провести переговоры.



Столтенберг ранее заявил, что НАТО не согласилось на предложение России гарантировать невступление Украины в альянс.



*Неправительственная организация Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») в 2019 году попала в список нежелательных на территории России.

