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Подростки, подозреваемые в подготовке «колумбайна» в нижегородской школе, арестованы

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Двое из троицы подростков, подозреваемой в подготовке вооруженного нападения на школу в Нижнем Новгороде, заключены под стражу. Они пробудут в СИЗО как минимум до 26 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский районный суд столицы вечером в пятницу, 28 января.

Позднее стало известно об аресте и третьего подозреваемого. Его также изолировали от общества на два месяца.

«Фонтанка» писала, что по версии следствия, трое подростков в возрасте 16–17 лет сговорились напасть на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства людей на почве ненависти. В декабре 2021 года–январе 2022 года молодые люди выбрали цель — школу в Канавинском районе города. Они планировали расстреливать ее учеников и сотрудников из огнестрельного оружия и даже определили дату нападения. Накануне подростков задержали. СК возбудил уголовное дело.

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Комментарии (1)

alex_k
зачем? что в голове у этих "людей"
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