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Трех подростков подозревают в подготовке «колумбайна» в нижегородской школе

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области
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Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении троих подростков. Их подозревают в подготовке убийства учеников и учителей одной из местных школ.

По версии следствия, трое подростков в возрасте 16–17 лет сговорились напасть на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства людей на почве ненависти, сообщает 27 января пресс-служба СУ СК Нижегородской области. В декабре 2021 года–январе 2022 года молодые люди выбрали цель — школу в Канавинском районе города. Они планировали расстреливать ее учеников и сотрудников из огнестрельного оружия и даже определили дату нападения.

Противоправные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Следственного комитета и УФСБ Нижегородской области. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц). В настоящее время следователи ведут допросы подозреваемых, после чего подросткам изберут меру пресечения.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

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Комментарии (3)

266410437
Интересно какой бюджет у них был и был ли вообще на это дело. У родителей хотели в долг взять?
AlBerkut
А огнестрельное оружие, из которого убивать планировали, у них было?
Или хотя бы предпринимали действия для его приискания?
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