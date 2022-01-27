Трех подростков подозревают в подготовке «колумбайна» в нижегородской школе

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении троих подростков. Их подозревают в подготовке убийства учеников и учителей одной из местных школ.

По версии следствия, трое подростков в возрасте 16–17 лет сговорились напасть на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства людей на почве ненависти, сообщает 27 января пресс-служба СУ СК Нижегородской области. В декабре 2021 года–январе 2022 года молодые люди выбрали цель — школу в Канавинском районе города. Они планировали расстреливать ее учеников и сотрудников из огнестрельного оружия и даже определили дату нападения.