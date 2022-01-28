FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

За вашей спиной. Посмотрите, как работают петербургские «щипачи»

Камера торгового центра в Калининском районе Петербурга запечатлела контакт карманников с жертвой. Закрытые карманы содержимое рюкзака не уберегли.

4
Печать

Видео из ТЦ «Академ-Парк» появилось в распоряжении «Фонтанки» 28 января, сам инцидент произошёл два дня назад. На кадрах работа карманника, нагнавшего девушку в холле торгового комплекса.

Судя по записи, действовал дуэт, но помощь второго участника не потребовалась — он замер перед аптекой, готовый отвлекать, и удалился вместе с сообщником, как только тот забрался в рюкзак. Открыть приглянувшийся отдел ему удалось менее чем за минуту, проникновение осталось незамеченным.

Размер добычи остался за кадром. Коллеге по ремеслу, работавшему в Красносельском районе города, повезло вынуть из кармана полмиллиона рублей. Преступление также попало на видео. Подозреваемого задержали менее чем через неделю, сиротой остался щенок.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Василий Геннадьевич
невообразимо быстро
260569221
Кофелек, кофелек, какой кофелек???
На обыщи!!!!
273205188
Добр.ый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний