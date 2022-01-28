За вашей спиной. Посмотрите, как работают петербургские «щипачи»

Видео из ТЦ «Академ-Парк» появилось в распоряжении «Фонтанки» 28 января, сам инцидент произошёл два дня назад. На кадрах работа карманника, нагнавшего девушку в холле торгового комплекса.

Судя по записи, действовал дуэт, но помощь второго участника не потребовалась — он замер перед аптекой, готовый отвлекать, и удалился вместе с сообщником, как только тот забрался в рюкзак. Открыть приглянувшийся отдел ему удалось менее чем за минуту, проникновение осталось незамеченным.



Размер добычи остался за кадром. Коллеге по ремеслу, работавшему в Красносельском районе города, повезло вынуть из кармана полмиллиона рублей. Преступление также попало на видео. Подозреваемого задержали менее чем через неделю, сиротой остался щенок.

