Карманник сорвал куш в полмиллиона в торговом центре на юге Петербурга. Сиротой остался щенок

Опытному карманнику повезло в торговом центре в Красносельском районе. У жертвы в кармане было полмиллиона.

Но счастье длилось недолго, сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 января в пресс-службе ГУ МВД.

Заявление о краже 22 января в полицию принесла 23-летняя девушка. Она сообщила, что после снятия денег в банкомате у нее из кармана пропала 501 тысяча рублей. Преступление попало на камеры ТЦ.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники уголовного розыска 26 января у дома 61 по улице Карла Маркса в Гатчине задержали подозреваемого — 36-летнего ранее судимого за карманные кражи мужчину. В квартире у него провели обыск, но в кристальной чистоте изъяли лишь портмоне и сумку. Следственные действия наблюдал маленький щенок. Он после задержания кормильца остался сиротой.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться





