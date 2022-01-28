FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге поток больных детей заставил расчехлять резервы «первой волны»

Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил о росте госпитализаций в Петербурге. Везут детей. Чтобы справиться с нагрузкой готовят новые койки. Некоторые не использовали с «первой волны».

7
Печать

«В последнюю неделю мы наблюдаем увеличение стационарных больных. При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим рост составил более 25 процентов. Самые большие темпы заболеваемости мы видим среди детского населения. Для детей мы продолжаем перепрофилирование стационаров: в ближайшие дни откроем детское инфекционное отделение в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина, которое не работало с весны 2020 года. Для беременных перепрофилируется роддом № 10», — рассказал Дмитрий Лисовец 28 января на своей странице «Вконтакте».

Как писала «Фонтанка», новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших, каждый пятый теперь ребенок. А число заражений среди несовершеннолетних в Петербурге выросло в восемь раз. Из-за «омикрона» детей в больницы стали увозить сотнями в неделю. К сожалению, всех спасти не удается. Есть и погибшие.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Goldsmith
Намёк понят. Хоть и погибшие были с патологией, начнут нещадно колоть здоровых детей.
Москва 2041
А что РПЦ советует? Опять облет на вертолете?
тов
"Поток больных детей" не беспокоил властных миллионеров пока из за границы не поступило указание переколоть всех детей страны жижей неведомой.

Жизнь как в сказке. Страшной.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний