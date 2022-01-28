В Петербурге поток больных детей заставил расчехлять резервы «первой волны»

«В последнюю неделю мы наблюдаем увеличение стационарных больных. При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим рост составил более 25 процентов. Самые большие темпы заболеваемости мы видим среди детского населения. Для детей мы продолжаем перепрофилирование стационаров: в ближайшие дни откроем детское инфекционное отделение в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина, которое не работало с весны 2020 года. Для беременных перепрофилируется роддом № 10», — рассказал Дмитрий Лисовец 28 января на своей странице «Вконтакте».
Как писала «Фонтанка», новая волна «омикрона» заметно изменила структуру заболеваемости — 20% заболевших, каждый пятый теперь ребенок. А число заражений среди несовершеннолетних в Петербурге выросло в восемь раз. Из-за «омикрона» детей в больницы стали увозить сотнями в неделю. К сожалению, всех спасти не удается. Есть и погибшие.