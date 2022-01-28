Комздрав: Сомнительный барий, после которого умерли трое, используют не только в клинике на Сикейроса

Комитет по здравоохранению Петербурга 28 января опубликовал развернутый комментарий о ситуации в городском консультативно-диагностическом центре № 1. Информация о череде госпитализаций пациентов с однотипными симптомами поступила в комитет 26 января, тогда же в известность поставили Росздравнадзор и Минздрав России. Четыре человека в крайне тяжёлом состоянии попали в больницу после рентгенологического исследования желудка с использованием бария в медцентре на Сикейроса.



«В тот же день главам администраций районов, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария», — говорится в сообщении комитета.

