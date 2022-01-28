FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
77.82р86.64р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Комздрав: Сомнительный барий, после которого умерли трое, используют не только в клинике на Сикейроса

Партия сульфата бария, после применения которого скончались три человека, была распределена между медицинскими учреждениями Петербурга. Применение препарата останавливают в срочном порядке.

33
Печать

Комитет по здравоохранению Петербурга 28 января опубликовал развернутый комментарий о ситуации в городском консультативно-диагностическом центре № 1. Информация о череде госпитализаций пациентов с однотипными симптомами поступила в комитет 26 января, тогда же в известность поставили Росздравнадзор и Минздрав России. Четыре человека в крайне тяжёлом состоянии попали в больницу после рентгенологического исследования желудка с использованием бария в медцентре на Сикейроса.

«В тот же день главам администраций районов, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария», — говорится в сообщении комитета.

Следственный комитет возбудил уголовные дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании небезопасных услуг. В материалах три смерти и более двадцати пострадавших. По версии ведомства, в учреждении использовали контрафактный сульфат бария.

По информации комздрава, в медцентре на Сикейроса запросили списки пациентов за последние две недели. Не исключено, что заглядывать нужно дальше. Читательница «Фонтанки» рассказала, что в конце прошлого года после рентгена с барием не выжила её мать. Симптомы пожилой женщины сходны с жалобами тех, кто проходит потерпевшими по уголовному делу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

daisychain
Более вероятно, что поставляли порошок, который надо было разводить в воде в каком-то соотношении (скажем, грамм на литр), а медсестра напутала.
Или, что еще вероятнее, поставлялся в виде концентрата, который надо было разбавлять, скажем, 1:100, а дали как есть.
dragvs
А причем здесь главврач тогда? Просто козел отпущения. Если он знал, то и сверху знали.
Набеглов
Главное чтобы травиться не в лихие девяностые
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний