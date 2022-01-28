Минтруд предложил ликвидировать Пенсионный фонд и объединить все страховые выплаты в одну

Помимо двух фондов, министерство также предлагает объединить все страховые выплаты в единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. Сейчас работодатель платит 22% с зарплаты сотрудника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка свыше нее, 5,1% с общего дохода работника в Фонд ОМС, 2,9% — в ФСС. Минтруд предлагает объединить взносы с 1 января 2023 года. Это, по оценке ведомства, позволит увеличить размер соцвыплат к 2025 году.

Минтруд предложил объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России с 1 января 2023 года. Проект соответствующего документа 28 января опубликован на портале проектов нормативных актов.

Предполагается, что к указанному сроку ежемесячное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тыс. рублей, максимальная сумма пособия по беременности и родам составит 660,9 тыс. рублей, максимальное пособие по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет — 143,5 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, объединенному Социальному фонду хотят присвоить статус внебюджетного фонда, тогда как ПФР и ФСС — госучреждения. Это будет «некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки».