Конкурс на строительство кампуса «ИТМО Хайпарка» не поспел за ростом цен. После пересчета компания сделает вторую попытку

Конкурс по выбору подрядчика ряда зданий кампуса университета ИТМО в Пушкине был признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Это следует из информации, размещенной 28 января на сайте госзакупок. Источник в компании пояснил «Фонтанке», что смету ждет пересчет из-за роста цен на стройматериалы.



В рамках конкурса предполагалось выбрать подрядчика для строительства главного учебного корпуса, двух корпусов общежитий, студенческого клуба, а также внутриплощадные сети (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, сети связи). Максимальная цена контракта составляла 9,16 млрд рублей.

