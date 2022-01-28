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Конкурс на строительство кампуса «ИТМО Хайпарка» не поспел за ростом цен. После пересчета компания сделает вторую попытку

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Конкурс по выбору подрядчика ряда зданий кампуса университета ИТМО в Пушкине был признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Это следует из информации, размещенной 28 января на сайте госзакупок. Источник в компании пояснил «Фонтанке», что смету ждет пересчет из-за роста цен на стройматериалы.

В рамках конкурса предполагалось выбрать подрядчика для строительства главного учебного корпуса, двух корпусов общежитий, студенческого клуба, а также внутриплощадные сети (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, сети связи). Максимальная цена контракта составляла 9,16 млрд рублей.

По информации «Фонтанки», цена закупки была определена еще в 2020 году, и с тех пор индексировалась лишь единожды, в рамках определенных методик и с учетом инфляции. Закупка должна была быть произведена согласно принятой для этого процедуре. «В «ИТМО Хайпарк» знают, что цена закупки ниже, чем это необходимо. Но, к сожалению, цены на те же стройматериалы сегодня растут быстрее, чем инфляция. Смета будет пересчитываться. После определения актуальной цены закупка будет объявлена повторно», — рассказал источник в «ИТМО Хайпарк».

Положительное заключение Главгосэкспертизы проект кампуса получил в марте 2021 года. Предполагается, что одновременно с реализацией «ИТМО Хайпарк» будет запущено и жилищное строительство в городе-спутнике Южный.

«ИТМО Хайпарк» должен стать частью города-спутника Южный в Пушкинском районе. К 2027 году он включит в себя кампус университета, рассчитанный на обучение 3,6 тыс. человек, а также бизнес-инкубаторы и производства, научные центры. Последние будут ориентированы на прикладные исследования в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий. Стоимость всего проекта оценивается в 41 млрд рублей. В частности, 4,7 млрд готов выделить Петербург. Конкурс на разработку мастер-плана инноцентра выиграло московское бюро RTDA. В основу плана легла концепция, созданная британской компанией Allies and Morrison, — ее выбрали по итогам международного конкурса.

Город-спутник Южный будет построен восточнее Киевского шоссе, у южной границы города. Проект рассчитан на строительство 4,3 млн кв. м жилья для 134 тыс. человек. Площадь коммерческой недвижимости составит более 1 млн кв. м. Также в новом районе будет создано более 60 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 219 млрд рублей.

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