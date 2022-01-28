Конкурс на строительство кампуса «ИТМО Хайпарка» не поспел за ростом цен. После пересчета компания сделает вторую попытку

Конкурс по выбору подрядчика ряда зданий кампуса университета ИТМО в Пушкине был признан несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Это следует из информации, размещенной 28 января на сайте госзакупок. Источник в компании пояснил «Фонтанке», что смету ждет пересчет из-за роста цен на стройматериалы.
В рамках конкурса предполагалось выбрать подрядчика для строительства главного учебного корпуса, двух корпусов общежитий, студенческого клуба, а также внутриплощадные сети (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, сети связи). Максимальная цена контракта составляла 9,16 млрд рублей.
По информации «Фонтанки», цена закупки была определена еще в 2020 году, и с тех пор индексировалась лишь единожды, в рамках определенных методик и с учетом инфляции. Закупка должна была быть произведена согласно принятой для этого процедуре. «В «ИТМО Хайпарк» знают, что цена закупки ниже, чем это необходимо. Но, к сожалению, цены на те же стройматериалы сегодня растут быстрее, чем инфляция. Смета будет пересчитываться. После определения актуальной цены закупка будет объявлена повторно», — рассказал источник в «ИТМО Хайпарк».
Положительное заключение Главгосэкспертизы проект кампуса получил в марте 2021 года. Предполагается, что одновременно с реализацией «ИТМО Хайпарк» будет запущено и жилищное строительство в городе-спутнике Южный.