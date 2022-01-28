Доклад — письменно, но после контакта. В Смольном рассказали, как Беглов отчитывался перед Путиным

«Сам доклад был представлен в том числе письменно, — рассказали «Фонтанке» в городской администрации 28 января. — Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочий контакт».



В Кремле сегодня сообщили, что Владимир Путин во время визита в Петербург не встретился с губернатором Александром Бегловым из-за коронавирусных ограничений. Там уточнили, что Беглов представил президенту «письменный доклад».



В этом докладе речь шла о развитии Музея обороны и блокады Ленинграда и об инфраструктурных проектах города.

