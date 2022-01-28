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Доклад — письменно, но после контакта. В Смольном рассказали, как Беглов отчитывался перед Путиным

В пресс-службе Смольного подтвердили, что свой отчет губернатор Петербурга передал президенту в письменном виде. Однако этим дело не ограничилось.

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«Сам доклад был представлен в том числе письменно, — рассказали «Фонтанке» в городской администрации 28 января. — Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочий контакт».

В Кремле сегодня сообщили, что Владимир Путин во время визита в Петербург не встретился с губернатором Александром Бегловым из-за коронавирусных ограничений. Там уточнили, что Беглов представил президенту «письменный доклад».

В этом докладе речь шла о развитии Музея обороны и блокады Ленинграда и об инфраструктурных проектах города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

iigaza
На здании вокзала г. Владимира в свое время висела памятная доска о пребывании там вождя мирового пролетариата примерно такого содержания:
"Такого то числа В.И.Ленин приехал на встречу с марксистом Федосеевым, прождал два часа, не дождался и уехал."
ushkuinik
С такого мелкого лукавства перед целым городом большая ложь и начинается.
Москва 2041
Интересно, а Путину показали клип Шнурова?
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